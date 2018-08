Polizei Paderborn / Straßenverkehrsgefährdung durch ...

Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheitsfahrt

Paderborn, Driburger Straße - Dem Hupen von aufmerksamen PKW-Fahrern ist es zu verdanken, dass die Polizei am frühen Sonntagmorgen gg. 02:00Uhr in Paderborn einen offensichtlich betrunkenen Mann aus dem Verkehr ziehen konnte. Die Zeugen hatten versucht, den Mann in seinem PKW durch Hupen zum Halten zu bewegen, nachdem er auf der Driburger Straße in Schlangenlinien gefahren war und beinahe einen Unfall verursacht hatte. Einer Polizeistreife fiel das nächtliche Hupkonzert der Verkehrsteilnehmer auf und konnte den 42jährigen Paderborner mit seinem Mercedes kurz darauf anhalten. Der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde durch einen Atem-Alkohol-Test vor Ort bestätigt. Ihm wurde in der Polizeiwache Paderborn durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren unter Alkoholeinfluss.

