Polizei Paderborn / Täter lenken Verkäuferin ab und entwenden ...

Täter lenken Verkäuferin ab und entwenden Geld aus Kasse

Büren - (uk) Trickdiebe haben am Donnerstagnachmittag in einem Bürener Schuhladen Geld aus der Kasse entwendet. Zwei Männer hatten gegen 17.00 Uhr den Schuhladen an der Burgstraße betreten. Einer der vermeintlichen Kunden verwickelte die Verkäuferin im hinteren Bereich des Geschäftes in ein Gespräch. Als die Mitarbeiterin plötzlich das Zuschlagen der Kassenschublade hörte, schaute sie mit einer Kollegin nach. Die beiden Frauen konnten einen zweiten Mann in der Nähe des Eingangs feststellen, der so tat als würde er sich für dort ausgestellte Artikel interessieren. Beide Frauen konnten zunächst aber keine Unregelmäßigkeiten in der Kasse feststellen. Nachdem beide Männer den Laden verlassen hatte, wurde die Kasse nochmals überprüft und festgestellt, dass zwei Geldtaschen entwendet worden waren. Die beiden Verdächtigen sind etwa 1,85 Meter beziehungsweise 1,80 Meter groß und machten beide einen ungepflegten Eindruck. Sie waren dunkel gekleidet und sprachen nur gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222