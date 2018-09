Polizei Paderborn / Teeverkäuferin lässt sich von Trickbetrügern ...

Teeverkäuferin lässt sich von Trickbetrügern nicht überlisten

Paderborn - (uk) Beim Versuch eine Teeverkäuferin in der Paderborner Innenstadt zu überlisten, sind die beiden Tatverdächtigen durch die Angestellte fotografiert worden. Ende August hatten eine junge Frau und ein Mann den Teeladen in der Westernstraße betreten und sich zielgerichtet eine Tee für wenige Euro ausgesucht. Die vermeintlichen Kunden übergaben der Verkäuferin dann einen 100-Euro-Schein. Während die Angestellte das Wechselgeld abzählte und auf die Theke legte, wurde sie durch die Verdächtige wiederholt unterbrochen. Das auf die Theke abgelegte Wechselgeld wurde sofort eingesteckt. Kurz vor Abwicklung des Geschäfts fragte die Verdächtige nach dem Preis für den Tee, der ihr dann zu hoch erschien. Daraufhin wollte sie vom Kauf zurücktreten und ihre 100 Euro zurückhaben. Als die Verkäuferin das Wechselgeld zurückverlangte, bekam sie zunächst nur eine Teilsumme ausgehändigt. Zwischendurch wühlte ihr Komplize in den Keksen, die auf der Theke standen, fragte nach den Preis und hielt dabei immer wieder entsprechende Keks hoch, um die Verkäuferin zusätzlich abzulenken. Am Ende ließ sich die Verkäuferin das Wechselgeld wieder zurückgeben. Da die Angestellte nur zwei Tage zuvor von einem ähnlichen Trickdiebstahl in einer Filiale in Potsdam gehört hatte, nahm sie geistesgegenwärtig ihr Handy und machte ein Foto von den beiden Verdächtigen. Die Frau ist etwa 25 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Zur Tatzeit war sie mit einer rosa Jacke mit einem schwarzen Reißverschluss bekleidet. Ihr Komplize dürfte etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -