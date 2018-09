Polizei Paderborn / Todesursache bei 17-jährigem Mädchen kann ...

Todesursache bei 17-jährigem Mädchen kann durch Obduktion zunächst nicht abschließend geklärt werden

Büren - (uk) Nach dem plötzlichen Tod eines 17-jährigen Mädchens am Wochenende in Büren (siehe Pressebericht vom 16.09.2018) und der heute durchgeführten Obduktion stehen erste Ergebnisse fest. Die Obduktion erbrachte Hinweise auf Herzerkrankungen bei der Schülerin. Um eine abschließende Beurteilung der genauen Todesursache vornehmen zu können, müssen weitere Untersuchungen abgewartet werden. Die Schülerin hatte sich am Freitagabend zusammen mit Freundinnen an einer Schule in Büren getroffen. Gegen 21.00 Uhr war sie plötzlich ohnmächtig geworden. Der von ihren Freundinnen alarmierte Notarzt konnte das Mädchen zunächst reanimieren. Am frühen Samstagmorgen verstarb sie jedoch in einem Paderborner Krankenhaus. Die Polizei hatte daraufhin die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

