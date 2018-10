Polizei Paderborn / Verkehrskontrollen rund um das ...

Verkehrskontrollen rund um das Tuning-Treffen am Südring

Paderborn - Am Mittwoch fand auf dem Parkplatz am Südring-Center in Paderborn ein Treffen der Tuningszene zum Saisonausklang statt. Laut Veranstalter wurden etwa 3.500 Besucher gezählt. Etwa 150 Autos waren auf dem oberen Parkdeck ausgestellt. Die meist jungen Besucher nutzten das untere Parkdeck sowie die Uni-Parkplätze am Pohlweg. Störungen aus dem direkten Umfeld wurden nicht bekannt.

Im Fokus des extrem hohen Unfallrisikos junger Fahrerinnen und Fahrer hatte die Polizei verstärkte Verkehrskontrollen angekündigt und durchgeführt. Im Paderborner Stadtgebiet stoppten Polizisten am Mittwoch zahlreiche Autos. Vier PKW wurden aufgrund technischer Mängel stillgelegt und zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Insgesamt stellte die Polizei 23 Verstöße wegen Mängeln an Kraftfahrzeugen fest. 16 Fahrer wurden angezeigt - sieben mussten Verwarnungsgelder bezahlen. Die Beamten ahndeten weitere zehn Verkehrsverstöße, die nicht im Zusammenhang mit technischen Fahrzeugmängeln standen. Ein Motorradfahrer hatte sein Kennzeichen manipuliert und erhält eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs.

18- bis 24-Jährige sind auf den Straßen im Kreis Paderborn noch immer die Altersgruppe mit dem höchsten Unfall- und Todesrisiko im Straßenverkehr. In den letzten fünf Jahren gehörten dieser Gruppe 25 Prozent aller Getöteten im Straßenverkehr an. Der Anteil der jungen Fahrer an der Bevölkerung im Kreis Paderborn liegt jedoch bei nur 9 Prozent. Damit ist das Risiko der jungen Fahrer mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Die Risikofaktoren sind höhere Risikobereitschaft, geringe Fahrpraxis und oft auch die von den Fahranfängern genutzten Fahrzeuge: Junge Leute fahren überdurchschnittlich häufig ältere Autos, die nicht selten durch erhöhte Mängelquoten auffallen. Aus den Ergebnissen von Unfallanalysen ist bekannt, dass mit diesen Fahrzeugen ein deutlich höheres Unfallrisiko verbunden ist.

