Polizei Paderborn / Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen und ...

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen und hohem Sachschaden

Delbrück, Lippstädter Str./Bösendamm - Zwei leicht verletzte Personen sowie ein geschätzter Sachschaden von mehr als 35 000 EUR waren die Folgen eines Verkehrsunfalles am Samstagmorgen in Delbrück. Gegen 10:00 Uhr hatte ein 26jähriger LKW-Fahrer aus Delbrück mit seiner Mercedes Sattelzugmaschine an der Einmündung Lippstädter Straße/Bösendamm die Vorfahrt eines 66jährigen Omnibusfahrers aus Lippstadt, der in Richtung Delbrück fuhr, missachtet. Beide Fahrzeuge waren darauf miteinander kollidiert. Im Bus des Lippstädter Reiseunternehmens wurden durch den Aufprall zwei Personen leicht verletzt, die behandelt werden mussten. Der Reisebus war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

