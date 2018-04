Polizei Paderborn / Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten ...

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer (Kind)

Bad Wünnenberg - Bad Wünnenberg, Christian-Meißner-Weg. Samstag, 21.04.2018, 16:05 Uhr. Zur Unfallzeit befuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad den Christian-Meissner-Weg in Bad Wünnenberg. Als er auf der abschüssigen Straße wohl zu stark bremste, überschlug er sich und kam zu Fall. Das Kind wurde dabei am Kopf verletzt. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungswagen in die Kinderklinik nach Paderborn verbracht, wo er stationär verblieb. Zum Unfallzeitpunkt trug der Junge keinen Fahrradhelm. Das Fahrrad wurde nur leicht beschädigt.

