Polizei Paderborn / Verkehrsunfall mit Sachschaden und ...

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht / Paderborn, Zur Schmiede 63 Samstag 16.02.2019 - 14:45 h

Paderborn - Der 52 jährige Fahrzeughalter stellte sein Fahrzeug - einen weißen Ford - ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Straße "Zur Schmiede" in Fahrtrichtung Wollmarktstraße ab. Zur o.g. Unfallzeit habe der Fahrzeughalter einen lauten Knall in seiner Wohnung vernommen und habe sich dann zu seinem Fahrzeug begeben. Dort stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel beschädigt war. Demnach entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben.

Gesamtschaden: 250 Euro

