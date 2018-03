Polizei Paderborn / Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten ...

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Lichtenau - Freitag, 16.03.18, 20:25 Uhr, Lichtenau, Lange Straße (B64).

Am Freitagabend kam es auf schneeglatter Fahrbahn auf der B 68, kurz hinter dem Ortsausgang Kleinenberg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger BMW Fahrer verlor beim Beschleunigen nach der Ortsausfahrt in Richtung Paderborn auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum. Der BMW-Fahrer und auch sein 21-jähriger Beifahrer wurden dadurch verletzt. Der Fahrer wurde im Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit Rettungswagen in Paderborner Krankenhäuser verbracht. Bei dem Fahrer besteht der Verdacht, den Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Schadenshöhe: Ca. 15500,- EUR

