Polizei Paderborn / Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Altenbeken-Buke - Örtlichkeit: 33184 Altenbeken, Bundesstraße 64, kurz vor dem Abzweig zum Stellberg Datum: Samstag, 27.10.2018, 04:00 Uhr

Altenbeken. Ein 25jähriger PKW-Fahrer aus Bad Driburg befährt mit seinem PKW Skoda Fabia die Bundesstraße 64 von Paderborn in Richtung Bad Driburg. Kurz vor dem Abzweig zum Stellberg kommt er bei feuchter Fahrbahn aus ungeklärter Ursache nach rechts auf die Bankette. Danach verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kollidiert mit zwei Leitpfosten, durchfährt einen Graben und stößt im weiteren Verlauf an einen Wildzaun. Das Fahrzeug dreht sich weiter um 180 Grad und kommt nach ca. 150 Metern zum Stehen. Der Fahrer wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Wildzaun wird massiv beschädigt und der PKW des Verunfallten erleidet einen Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Da am Unfallort Betriebsstoffe auslaufen, wird die untere Wasserbehörde und die Feuerwehr aus Buke hinzu gezogen. Bei der Befragung des Fahrers wird Alkoholgeruch in der Atmung festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest verläuft positiv. Daraufhin wird eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

