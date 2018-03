Polizei Paderborn / Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit ...

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung mit einer verletzten Person

Bad Lippspringe - Samstag, 17.03.18, 03:45 Uhr. Bad Lippspringe, Detmolder Straße.

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 35-jähriger Audi Fahrer die Detmolder Straße in Fahrtrichtung Schlangen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum. Dadurch wurde der 40-jährige Beifahrer verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Fahrer jedoch unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Beifahrer wurde mit dem RTW in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Detmolder Straße wurde zeitweise komplett gesperrt.

Gesamtschadenshöhe: 6500,- EUR

