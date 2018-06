Polizei Paderborn / Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Paderborn - Freitag, 01.06.18, 14:00 h - 14:20 h

Eine 64-jährige Pkw-Fahrerin parkte ihren weißen Hyundai auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes an der Senefelder Straße. Als sie zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/306-0 an die Polizei zu wenden. Schadenshöhe: 1 000,-- EUR

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222