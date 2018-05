Polizei Paderborn / Vermisster ist tot

Vermisster ist tot

Büren - (mb) Während der Suchmaßnahmen nach dem vermissten 18-Jährigen aus Brenken ist am Donnerstagabend in einem Waldstück eine Leiche entdeckt worden. Bei dem Toten handelt es sich um den Vermissten. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Wichtige Information:

Die33,

"18-Jähriger seit Dienstagabend vermisst"

wurde von uns samt Bildmaterial gelöscht.

Wir bitten alle Medienverantwortlichen sowie Privatpersonen, die diese Meldung mit Bildmaterial geteilt oder über eigene Kanäle sowie Accounts in sozialen Medien verbreitet haben, ebenso zu verfahren.

Vielen Dank - Ihre Polizei Paderborn

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222