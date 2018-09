Polizei Paderborn / Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ...

Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gesucht

Paderborn - (mb) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Schützenweg, bei dem am letzten Freitag ein Leichtkraftradfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Der Unfall ereignete sich, als ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad gegen 07.40 Uhr in Richtung Schwimmoper fuhr. Vorm ihm parkte ein Auto auf einem der Parkplätze ein. Der Wagen setzte zurück, als sich der Kradfahrer in gleicher Höhe befand. Das Auto stieß gegen das Motorrad und der Jugendliche stürzte. Der Autofahrer sprach den unter seinem Motorrad liegenden Jungen aus seinem Auto heraus an, fuhr dann aber davon. Ein unbekannter Mann half dem leicht verletzten Jugendlichen auf. Der flüchtige Autofahrer soll über 30 Jahre alt sein, schwarze Haare mit Stoppelschnitt und Vollbart haben. Er war mit einem schwarzen VW Touareg unterwegs.

Der unbekannte Helfer sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 bei der Polizei zu melden.

