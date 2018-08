Polizei Paderborn / Zeugen sehen Autofahrer bei ...

Zeugen sehen Autofahrer bei Verkehrsunfallflucht und verständigen die Polizei

Salzkotten - (uk) Ein Lob an zwei Zeugen mit deren Hilfe am frühen Sonntagmorgen eine Verkehrsunfallflucht und eine Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers geklärt werden konnte. Die beiden Autoinsassen hatten gegen 01.50 Uhr die Lange Straße aus Richtung Geseke kommend befahren, als sie an der Kreuzung Wewelsburger Straße einen vor ihnen stehenden PKW bemerkten, der trotz Grünlicht zeigender Ampel stehen geblieben war und erst mit erheblicher Zeitverzögerung weiterfuhr. Am folgenden Kreisverkehr in Höhe Dr.-Krismann-Straße war der vor ihnen fahrende Smart geradeaus in den Kreisverkehr eingefahren und hatte dabei ein Verkehrszeichen überfahren. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern war der Fahrer des Kleinwagens weitergefahren. Die Zeugen riefen daraufhin den Notruf der Polizei und fuhren hinter dem Unfallfahrer hinterher. Der fuhr über die Bundesstraße nach Wewer. Nachdem er sein Fahrzeug in einer Grundstückeinfahrt abgestellt hatte, konnte er von einer herbeigeeilten Streifenwagenbesatzung überprüft werden. Der 32-Fahrer war hochgradig alkoholisiert. Er wurde zur Polizeiwache nach Paderborn gebracht wo ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht eingeleitet wurde.

