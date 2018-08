Polizei Paderborn / Zwei Autos am Wochenende entwendet - Ein ...

Zwei Autos am Wochenende entwendet - Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden

Paderborn/Bad Lippspringe - (uk) Am Wochenende sind in Paderborn und Bad Lippspringe zwei Autos entwendet worden. Am frühen Montagmorgen konnte ein Verdächtiger in dem in Bad Lippspringe entwendeten Auto in der Nähe von Braunschweig festgenommen werden. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein brauner Audi A 7 Sportback in der Paderborner Innenstadt gestohlen. Das Auto war in der Pankratiusstraße vor der Garage des Besitzers abgestellt worden. Am frühen Montagmorgen war ein 7er-BMW in Bad Lippspringe entwendet worden. Polizeibeamte wollten den PKW gegen 03.20 Uhr auf der Autobahn 2 in der Nähe von Braunschweig kontrollieren. Der Fahrer gab Gas und flüchtete zunächst über die Autobahn, später über Landstraßen. Schließlich ließ der 34-Jährige das Auto stehen und lief zu Fuß davon, konnte aber von Polizeibeamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Autobesitzer in Bad Lippspringe hatte bis zu diesem Zeitpunkt den Diebstahl noch nicht bemerkt und wurde von Paderborn Polizeibeamten darüber informiert. Beide Autos verfügen über ein so genanntes "keyless go-System". Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

