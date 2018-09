Polizei Paderborn / Zwei Pedelecs aus Geräteschuppen entwendet

Zwei Pedelecs aus Geräteschuppen entwendet

Salzkotten - (uk) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind aus einem Geräteschuppen in Salzkotten zwei E-Mountainbikes entwendet worden. Die Täter hatten sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem unmittelbar neben einem Wohnhaus in der Straße Am Twerspring gelegenen Schuppen verschafft. Danach wurden vermutlich mittels Trennschleifer die Schlösser der beiden Pedelecs der Marke Conway durchtrennt und die Räder durch den Garten auf die Straße gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

