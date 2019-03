Polizei Paderborn / Zwei Serieneinbrecher gefasst

Zwei Serieneinbrecher gefasst

Paderborn - (mh) Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei am vergangenen Wochenende zwei Serieneinbrecher festnehmen. Sie hatten es in Schloß Neuhaus in der "Dr.-Grasso-Straße 13" und in der Straße "An der Kapelle" auf Wertgegenständen aus Garagen und aus Kellern abgesehen. Die Gesamtsumme der sichergestellten Beute beläuft sich auf etwa 11.000 Euro.

Beide Täter, die bereits wegen Eigentumsdelikten und diverser anderer Delikte polizeibekannt sind, konnten am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr auf frischer Tat ertappt werden. Sie waren gerade dabei, in eine weitere Garage einzubrechen. Neben diversen Werkzeugen, einem Tacho und einer Wasserwaage sowie Turnschuhen, hatten sie auch zwei Elektrofahrräder im Wert von 10.000 Euro bei sich. Bei der Durchsuchung eines der Tatverdächtigen, stellten die Beamten zudem Amphetamine sicher. Beide wurden in Polizeigewahrsam genommen.

Die Fahrräder konnten den rechtmäßigen Besitzern bereits zurückgegeben werden. Die Besitzer diverser geklauter weiterer Gegenstände werden derzeit noch ermittelt.

