Polizei Paderborn / Zwischenbilanz: Tuningszene hält sich an ...

Zwischenbilanz: Tuningszene hält sich an städtische Verfügung

Paderborn - (mb) Am Karfeitagabend fällt die Zwischenbilanz der Polizei zum "Carfreitag-Einsatz" positiv aus. Die Szene hielt sich weitestgehend an die städtische Verbotsverfügung. Lediglich rund 50 Tuner tauchten gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz der Uni am Pohlweg auf. Nach einer Lautsprecherdurchsage der Polizei fuhren alle wieder aus der Stadt. Die Polizei stellte keine Rennen oder ähnliche szenetypischen Verstöße fest.

Am Donnerstagabend hatten sich rund 500 Tuner mit ihren Fahrzeugen am Pohlweg getroffen. Alle verließen bis Mitternacht das Gelände und hielten sich an den Beginn des Verbots von Tuningtreffen im Stadtgebiet. Das Verbot dauert bis Samstagmorgen 06.00 Uhr an.

