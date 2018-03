Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbach - ...

Bergisch Gladbach - Einbruch in Gaststätte

Bergisch Gladbach - In der Nacht zu Mittwoch ist in Frankenforst ein Fenster eines Restaurants aufgehebelt worden.

In der Zeit zwischen Dienstag (26.03.), 22.00 Uhr bis Mittwoch (27.03.) 14.00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und gelangten in ein Restaurant an der Beethovenstraße. Die Diebe stahlen alte Handys und etwas Bargeld aus einem Kellnerportemonnaie. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (shb)

