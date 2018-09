Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbach - ...

Bergisch Gladbach - Ladendiebe festgenommen

Bergisch Gladbach - Zwei Männer sind gestern nach diversen Ladendiebstählen auf der anschließenden Flucht durch Streifenbeamte festgenommen worden. Einer von ihnen wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen 16.00 Uhr betraten am Mittwoch (05.09.) zwei Männer ein Kaufhaus an der Johann-Wilhelm-Lindlar Straße. Als sie kurze Zeit später - jeweils mit einem verpackten TV-Gerät unterm Arm - den Markt verlassen wollten, sprach eine Kassiererin die Männer an und fragte nach einem Kassenbon. Die Männer flüchteten daraufhin in Richtung Busbahnhof und stiegen in ein Taxi. Durch die Rufe einer weiteren Mitarbeiters des Marktes, die den Männern gefolgt war, verweigerte der Taxi-Fahrer die Mitfahrt. Die 22- und 24-jährigen Männer verließen das Taxi, stellten die Fernseher ab und rannten davon. Polizeibeamte nahmen den Bergisch Gladbacher(22) und einen US-Amerikaner während ihrer Flucht fest. Neben den gestohlenen TV-Geräten stellten die Beamten bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften der Innenstadt sicher.

Der polizeibekannte 24-jährige US-Bürger, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, soll im Laufe des Tages einem Richter vorgeführt werden. (shb)

