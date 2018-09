Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbach - ...

Bergisch Gladbach - Hochwertige Uhr gestohlen

Am Mittwoch ist während eines Verkaufsgesprächs eine teure Armbanduhr in Paffrath gestohlen worden.

Ein Bergisch Gladbacher hatte eine hochwertige Armbanduhr auf einem Verkaufsprotal im Internet inseriert. Gegen 16.30 Uhr trafen gestern (05.09) zwei kaufinteressierte Männer in der von-Bodelschwingh-Straße ein und schauten sich die Uhr an. Man einigte sich auf einen Kaufpreis und auf ein erneutes Treffen. Gegen 20.00 Uhr erschien daraufhin einer der Täter wieder. Er nahm die Uhr in die Hand und flüchtete damit plötzlich in Richtung Haustür. Der Besitzer wollte den Mann aufhalten, jedoch konnte sich der Tatverdächtige losreißen und samt Beute entkommen. Der Bergisch Gladbacher verletzte sich dabei leicht. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zur gestohlenen Uhr oder verdächtigen Personen zwischen Hand und Paffrath zur Tatzeit nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

