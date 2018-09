Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbach - ...

Bergisch Gladbach - Spielhallenräuber gescheitert

Bergisch Gladbach - Gestern ist einem 43-Jährigen, nachdem er mehrmals Bordsteinkanten rammte und einen Radfahrer gefährdet hatte, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt worden.

Am Dienstag (25.09.) gegen 15.00 Uhr war der Bergisch Gladbacher mit seinem Opel von der Hauptstraße kommend auf der Straße An der Gohrsmühle in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Der Opel-Fahrer fuhr mehrmals mit seinen Reifen gegen Bordsteinkanten. An dem Kreisverkehr Bensberger Straße fuhr er auf eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger. Ein Radfahrer, der dort wartete, musste ausweichen, um nicht überfahren zu werden. Der 43-Jährige setzte seine Fahrt über die Grünanlage hinweg und zurück auf die Fahrbahn fort, ohne Rücksicht auf andere Autofahrer zu nehmen.

Streifenpolizisten stoppten den Bergisch Gladbacher kurze Zeit später. Ein freiwilliger Vortest auf Drogen verlief positiv bei ihm. Bei der Blutprobenentnahme im Krankenhaus wehrte sich der 43-Jährige zunächst, zeigte sich aber später einsichtig. Der Führerschein des Bergisch Gladbachers wurde beschlagnahmt. Für ihn ging es gestern zu Fuß weiter. (shb)

OTS: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62459.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02202 205 120 E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de