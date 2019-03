Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbach - ...

Bergisch Gladbach - Trickbetrüger geben sich als Techniker aus

Bergisch Gladbach - Am Mittwoch ist in Schildgen eine 83-Jährige Opfer von Trickbetrügern geworden.

Am Vormittag klingelte gestern (27.03.) eine unbekannte Frau an der Tür einer Bergisch Gladbacherin. Unter dem Vorwand, dass sie und ihr Kollege das Fernsehgerät warten müssten, verschafften sich Zugang zu dem Haus an der Leverkusener Straße. Die Betrügerin verwickelte die Seniorin geschickt in ein Gespräch, so dass sie zu spät bemerkte, dass der Mann die oberen Stockwerke durchsucht hatte. Die Diebe entkamen mit diversen Schmuckstücken der Rentnerin.

Sie werden wie folgt beschrieben: Weiblich, etwa 35 Jahre alt, 160-163cm groß, korpulente Statur, dunkle Haare, vermutlich zum Zopf am Hinterkopf gebunden. Bekleidet mit einer dunkler Blousonjacke mit auffallendem Emblem an der linken Brustseite. Sie führte eine Schreibmappe und eine Damenumhängetasche mit sich. Männlich, etwa 35 Jahre alt, ca. 165-170cm groß und schlank. Insgesamt dunkel gekleidet, trug eine Art Messgerät bei sich.

Wer Angaben zu den Personen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

