Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbach - Unfall ...

Bergisch Gladbach - Unfall am "Turbo-Kreisverkehr"

Bergisch Gladbach - Am Sonntagabend sind zwei Bergisch Gladbacher bei einem Unfall bei der Einfahrt in den Kreisverkehr leicht verletzt worden.

Es war kurz vor 20.00 Uhr gestern Abend (11.03.), als eine 52-jährige Bergisch Gladbacherin aus dem Tunnel kommend, auf der Straße An der Gohrsmühle in Richtung Kreisverkehr unterwegs war. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie den vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen mit seinem Dacia. Er war bereits von der Straße Schnabelsmühle in den Kreisverkehr eingefahren und in Richtung Bensberg unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gefahren. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. (shb)

