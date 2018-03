Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Bergisch Gladbacher - ...

Bergisch Gladbacher - Einbruchmotiv Durst?

Bergisch Gladbacher - In der Fußgängerzone in Bensberg ist eine Scheibe eines Restaurants mit Steinen eingeschlagen und Alkoholika entwendet worden.

Hinter einer Glasscheibe eines Restaurants an der Schlossstraße waren einige Spirituosen ausgestellt. Genau auf diese hatten es Unbekannte abgesehen. Zwischen 01.00 und 06.00 Uhr schlugen Unbekannte am Donnerstagmorgen (15.03.) mit Betonsteinen ein Loch in die Fensterscheibe und stahlen einige Flaschen Likör. Die Diebe entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (shb)

