Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Burscheid - ...

Burscheid - "Geisterradlerin" übersehen

Burscheid - Eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Burscheid ist am Dienstagmorgen (25.09.) auf dem Dünweg verletzt worden.

Die Radfahrerin benutzte um 08.15 Uhr den Geh-/Radweg neben der Straße - allerdings nicht wie freigegeben in Richtung Wermelskirchen, sondern in Richtung Burscheid. Gleichzeitig wollte ein 79-jähriger Burscheider mit seinem VW von einem Tankstellengelände aus nach rechts in Richtung Wermelskirchen fahren.

Der Sharan-Fahrer gab an, an der Sichtlinie gehalten zu haben und die Radfahrerin wäre gegen sein Auto gefahren. Die 61-Jährige und eine Zeugin gaben hingegen an, der 79-Jährige wäre ohne auf Fuß- und Radfahrer zu achten, bis zur Straße vorgefahren.

Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur Versorgung in das Wermelskirchener Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

