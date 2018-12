Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Burscheid - ...

Burscheid - Klein-Transporter rutscht aus der Kurve - zwei Verletzte

Burscheid - Bei einem Frontalunfall sind am Montagvormittag (03.12.) zwei Menschen leicht verletzt worden.

Ein 26-jähriger Solinger war um 10.30 Uhr auf der Landstraße 58 von Sieferhof kommend in Richtung Wiehbachtal unterwegs. Auf der abschüssigen und regennassen Straße verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Opel-Transporter und rutschte in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW einer 75-jährigen Leverkusenerin.

Der Solinger wollte selbstständig zum Arzt gehen. Der Rettungsdienst brachte die 75-Jährige zur ambulanten Versorgung in das Opladener Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Straßen NRW übernahm die Fahrbahnreinigung. (rb)

OTS: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62459.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02202 205 120 E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -