Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Kürten - Einbrecher kamen ...

Kürten - Einbrecher kamen übers Dach

Kürten - Über das Dach eines Lebensmittelmarktes an der Kölner Straße in Bechen sind bisher unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch eingebrochen und stahlen Tabakwaren. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tatzeit lässt sich zwischen 02.30 - 03.15 Uhr morgens am Mittwoch (13.02.) eingrenzen, als zwei dunkel gekleidete männliche Täter auf dem Gelände des Supermarktes an der B506 ihr Unwesen trieben. Vermutlich kletterten sie über die Rückseite mit Hilfe einer mitgebrachten Leiter in den Dachstuhl und entfernten dort einige Dachziegel. Die weiteren darunterliegenden Deckenelemente schoben sie zur Seite und gelangten so in den Supermarkt. Im Kassenbereich brachen die Täter mehrere Zigarettenterminals auf und stahlen daraus eine große Menge an Zigaretten und weitere Tabakwaren. Eine genaue Anzahl war bei Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht oder am Vortag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Lebensmittelmarktes an der Kölner Straße aufgefallen sind. Alle Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Kripo Rhein-Berg. (shb)

