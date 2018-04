Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Leichlingen - 10-Jähriger ...

Leichlingen - 10-Jähriger angefahren - Fahrer flüchtet

Leichlingen - Am Donnerstag (29.03.) kam es gegen 19 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge aus Leichlingen verletzt wurde.

Am frühen Donnerstagabend beabsichtigte der 10-Jährige, den Zebrastreifen am Kreisverkehr Opladener Straße / Oskar-Erbslöh-Straße zu überqueren. Ein bislang unbekannter Fahrer fuhr auf der Opladener Straße aus der Fahrtrichtung Witzhelden kommend in den Kreisverkehr ein und verließ ihn in Richtung Trompete. Am dortigen Zebrastreifen kam es zum Zusammenstoß mit dem Jungen, der dabei hinfiel und sich am Bein verletzte. Der Fahrer bremste kurz, setzte dann seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Zeugen sahen einen silbernen oder grauen Audi. Am Steuer saß ein Mann und eine Frau als Beifahrerin.

Der 10-Jährige konnte nach Behandlung in einem Rettungswagen an seinen Vater übergeben werden.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrer und dem Unfallhergang machen können. Hinweise werden unter 02202-2050 entgegengenommen. (cl)

