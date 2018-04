Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Leichlingen - ...

Leichlingen - Motorrad-Fahrer streifte Roller-Fahrer

Leichlingen - Bei einem kuriosen Verkehrsunfall wurde ein 68-jähriger Leichlinger leicht verletzt.

Am Sonntagmittag (08.04.) war ein 51-jähriger Leichlinger gegen 12.30 Uhr mit seinem 125er Roller auf der Straße Am Hammer (K1) in Richtung Innenstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 68-jähriger auf seinem Motorrad ebenfalls auf der K1 in dieselbe Richtung. Weil der Roller vor ihm in Bereich des Ortseingangs Leichlingen langsam am Fahrbahnrand fuhr, entschloss sich der 68-Jährige, diesen zu überholen. Da Gegenverkehr herrschte, wollte er links an ihm auf derselben Fahrspur vorbeifahren. Als die beiden Krad-Fahrer sich auf selber Höhe befanden, fuhr der Roller-Fahrer unbedarft einen leichten Schlenker, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer trugen bis auf Helm und Motorradjacke keine ausreichende Schutzkleidung.

Der 68-Jährige wurde am Bein verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand geringer Sachschaden. (shb)

