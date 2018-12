Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Leichlingen - Einbrecher ...

Leichlingen - Einbrecher in Witzhelden

Leichlingen - Von Dienstag auf Mittwochmorgen ist in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße eingebrochen worden.

Das betroffene freistehende Haus in Witzhelden ist direkt an der Hauptstraße gelegen. Zwischen Dienstag, 06.30 Uhr und Mittwoch (05.12.), 09.30 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner und schoben einen Rollladen eines Fensters, welches zur Hauptdurchgangsstraße gelegen ist, hoch. In Höhe der Griffe verursachten die Täter einen Spannungsbruch und konnten so das Fenster öffnen. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie mehrere Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob etwas gestohlen wurde.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Witzhelden nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

