Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Odenthal - Junge ...

Odenthal - Junge Motorradfahrerin schwer - junger Quad-Fahrer leicht verletzt

Odenthal - Eine 20-jährige Burscheiderin und ein 18-jähriger Bergisch Gladbacher sind am Donnerstag (31.05.) bei zwei Alleinunfällen verletzt worden.

Die 20-Jährige war morgens um 10.10 Uhr auf der Bergisch Gladbacher Straße in Richtung Voiswinkel unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve am Sportplatz kam sie ohne Fremdverschulden nach rechts von der Straße ab und prallte mit ihrer Suzuki vor einen Baum. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle brachte sie der Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in eine Kölner Unfallklinik.

Den 18-Jährigen traf es nachmittags um 15.00 Uhr auf der Scheurener Straße. Er war mit seinem Quad bergab in Richtung Scherfbachtal unterwegs. In der letzten Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seine Cobra400 und prallte vor die Leitplanke. Er kam mit leichten Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Sein Quad musste abgeschleppt werden. (rb)

