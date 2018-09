Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Odenthal - Schwerer Unfall ...

Odenthal - Schwerer Unfall mit jungen Motorradfahrern

Odenthal/ Bergisch Gladbach - Am Montagabend sind auf der L270 ein 18-Jähriger und sein Sozius in einer Kurve gegen eine Leitplanke geprallt. Beide wurden schwer verletzt.

Gestern (17.09.) gegen 20.15 Uhr waren zwei junge Bergisch Gladbacher auf einer Honda gemeinsam mit weiteren Freunden auf anderen Maschinen auf der Bergisch Gladbacher Straße von Voiswinkel in Richtung Odenthal-Zentrum unterwegs. In dem Gefällstück verbremste sich laut Zeugenaussagen der 18-Jährige Honda-Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve und geriet nach rechts in einen Grünstreifen. Daraufhin stürzte die Maschine mit dem Fahrer und dem 16-jährigen Sozius und prallte anschließend gegen eine Leitplanke.

Beide Bergisch Gladbacher wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der 16-Jährige kam zur Versorgung in eine Kölner Unfallklinik. Das Kraftrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. (shb)

