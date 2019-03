Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Odenthal - Seniorin ...

Odenthal - Seniorin schwerstverletzt im Krankenhaus - Polizei sucht noch Zeugen

Odenthal - Eine 73-jährige Kölnerin ist am Freitagmorgen (01.03.) im Ortskern schwer verletzt worden.

Die Seniorin war um 09.20 Uhr zu Fuß auf einem Parkplatz an der Altenberger-Dom-Straße unterwegs. Gleichzeitig rangierte ein 58-jähriger Wermelskirchener mit einem Klein-Transporter auf dem Parkplatz. Beim Rückwärtsfahren traf das Heck des Sprinters die Kölnerin.

Die Frau stürzte und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Bergisch Gladbacher Krankenhaus, wo sie noch am Vormittag notoperiert wurde. Eine Lebensgefahr kann für die Seniorin zurzeit nicht ausgeschlossen werden. An dem Lkw entstand kein Schaden.

Die Ersthelfer haben den eigentlichen Anstoß nicht beobachtet. Daher sucht die Polizei RheinBerg noch Zeugen, die den unmittelbaren Anstoß beobachtet haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0. (rb)

