Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Overath - Fensterscheibe ...

Overath - Fensterscheibe eingeschlagen und aufgehebelt.

Overath - Einbrecher haben vom 10.03.,19.30 Uhr, auf den 11.03.,02.00 Uhr) die Büroräume des Bauhofes und der Autobahnmeisterei durchwühlt.

Mit einem Stein hatten die Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Fenster der Büroräume des Bauhofes an der Balkener Straße eingeschlagen. Anschließend durchsuchten sie die verschiedenen Räume. Dazu brachen sie auch eine Türe im Inneren auf. Selbst einen verschlossenen Kühlschrank hebelten die Täter auf. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. An der Autobahnmeisterei, ebenfalls an der Balkener Straße, hebelten die Täter ein Fenster mit einer Metallstange auf, die sie zuvor aus dem Grünstreifen gezogen hatten. Anschließend durchwühlten sie auch hier verschiedene Büroräume, Schränke und Schubläden. Mit einer Arbeitsjacke und einem privaten Schlüssel flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Zeit etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

