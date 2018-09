Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Overath - Unfall im ...

Overath - Unfall im Kurvenbereich

Overath - Am Montagabend ist bei einem Unfall in einer Kurve ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw wurden beide Fahrer verletzt. Einer schwer.

Gegen 18.00 Uhr war gestern (24.09.) eine 50-Jährige mit ihrem VW Up auf der Vilkerather Straße in Richtung Landwehr unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden VW Käfer. Der 43-jährige Fahrer aus Odentahl versuchte dem VW Up auf seiner Fahrbahn noch auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der VW Up der 50-Jährigen wurde um 180 Grad herum geschleudert. Der VW Käfer kam von der Fahrbahn ab.

Der Odenthaler Käfer-Fahrer wurde schwer und die 50-Jährige aus Much leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (shb)

