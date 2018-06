Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Overath - Unfallflucht - ...

Overath - Unfallflucht - Mauer im Kreisverkehr umgefahren

Overath - Es werden Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Marialinden gesucht.

Am 06.06.2018, gegen 15:50 Uhr, wurde durch einen Langholztransporter eine Mauer im Kreisverkehr Marialinden, An der Sonne, stark beschädigt. Der Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Eulental fort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Zeugen konnte angegeben, dass die Zugmaschine eine rote Lackierung hatte. Weitere Hinweise zum Transporter, das Kennzeichen oder dem Unfall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

