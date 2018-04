Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Rösrath - Spielhalle mit ...

Rösrath - Spielhalle mit Messer überfallen - Zeugensuche

Rösrath - In der Nacht zu Donnerstag hatten zwei mit Messern bewaffnete Männer offensichtlich zwei Spielhallen an der Hauptstraße im Visier. An einer Spielhalle scheiterten die Täter an einer verschlossenen Tür. Nachdem die Räuber eine zweite Spielhalle überfallen hatten, flüchteten sie nach Zeugenaussagen zu Fuß in Richtung "Bitze". Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch(25.04.) gegen 23.45 Uhr stürmten zwei maskierte, dunkel gekleidete Männer in eine Spielhalle an der Hauptstraße gegenüber des Sülztalplatzes. Sie liefen beide zu zwei Gästen und drohten ihnen unter Vorhalt von Messern, dass ihnen nichts passieren würde, wenn sie ganz ruhig blieben. Einer der Männern ging hinter den Tresen. Er hielt ein Messer gezielt in Richtung einer Mitarbeiterin (48) und ließ sie die Kasse öffnen. Als zufällig ein Telefon klingelte, schnitt er das Telefonkabel des Apparats durch. Nachdem die Maskierten Bargeld aus der Kasse entnommen hatten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung "Bitze".

Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass in der zweiten Spielhalle an der Hauptstraße nur einige Meter vom Tatort entfernt, ebenfalls zwei maskierte Männer an der Eingangstüre gerüttelt hatten. Diese war kurz zuvor von der Mitarbeiterin abgeschlossen worden, sodass die Täter weiter zogen.

Bei den Angreifern soll es sich um Männer mit einer Größe von circa 170-180 cm handeln. Einer war mit einer grauen Hose und der Zweite mit einer dunklen Hose bekleidet. Beide trugen ebenfalls dunkle Kapuzenjacken. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Kriminalpolizei RheinBerg oder auf jeder Polizeiwache zu melden. (shb)

