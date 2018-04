Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Rösrath - Zwei Festnahmen ...

Rösrath - Zwei Festnahmen nach einem Diebstahl und einem Einbruch

Rösrath - Diebe sind gestern (29.04.) beim Diebstahl aus einem Pkw und beim Einbruchsversuch in eine Wohnung beobachtet worden.

Gegen 05.00 Uhr am Sonntagmorgen beobachtete ein Passant auf einem Parkplatz an der Straße Zum Eulenbroicher Auel zwei Personen, die sich an einem Pkw VW zu schaffen machten. Nach einer kurzer Beobachtungszeit informierte er die Polizei. Während ein Täter flüchtete, versuchte der andere sich im Dickicht zu verstecken. Nach einer kurzen Fahndung wurde er (23 Jahre) durch die Beamten gestellt und festgenommen. In Tatortnähe fanden sie aufgerissene Geschenkepackungen, die aus dem aufgebrochenen VW Touran stammten.

Nur eine halbe Stunde später (05.30 Uhr) versuchten drei Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Gustav-Freitag-Straße einzubrechen. Der Hund der Bewohner schlug an, als die offensichtlich Jugendlichen ein Fenster eintreten wollten. Davon geweckt, verständigte die Hausbewohnerin sofort die Polizei. Alle drei flüchteten zunächst auf Fahrrädern. Im Rahmen der Verfolgung durch die Polizei schmissen sie diese jedoch weg und flüchteten zu Fuß weiter. Ein Täter(14) konnte festgenommen werden, zwei bleiben weiterhin flüchtig. Bei den Fahrrädern fanden die Beamten weitere Geschenkpakete, die aus dem zuvor aufgebrochenen VW Touran stammen.

Der 23-Jährige (zurzeit wohnhaft in Rösrath), der beim Aufbruch des VWs erwischt wurde, wird heute dem Haftrichter vorgeführt, während der beim Einbruch aufgefallene 14-Jährige (mit unbekanntem Wohnort) dem Jugendamt übergeben wird.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, wird zurzeit geprüft. (gb)

