Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Wermelskirchen - ...

Wermelskirchen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Wermelskirchen - Bereits am vergangenen Freitagvormittag (23.03.) ist beim Ein- oder Ausparken ein BMW an der Viktoria Straße beschädigt worden.

In der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr parkte ein Wermelskirchener seinen BMW auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Viktoria Straße. In der Zeit wurde sein Auto durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden zieht sich von der linken, hinteren Fahrzeugtür über den Kotflügel bis hin zur Stoßstange.

Der/ Die Verursacher/in meldete sich weder bei der Polizei noch in der Supermarktfiliale.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 zu wenden. (shb)

