Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Wermelskirchen - ...

Wermelskirchen - Professionelle Ladendiebe auf Tour - Zeugen gesucht

Wermelskirchen - Am Diensttagabend ist es zu Ladendiebstählen mit erheblichem Schaden gekommen. Ein Täter wurde durch einen aufmerksamen Kunden gestoppt.

Gegen 17.30 Uhr betrat gestern (17.04.) ein auffallend stämmiger Mann Ende 30 mit schwarzen Haaren und Vollbart einen Handyladen an der Telegrafenstraße. Erst erkundigte er sich über Smartphones, schließlich kaufte er ein altes Tastentelefon und verließ den Laden. Als der Verkäufer zu Ladenschluss gegen 18.00 Uhr die Werbetafel von der Straße ins Ladenlokal tragen wollte, sprach ihn der selbe Mann erneut an. Vermutlich eine Ablenkung, denn nachdem das Gespräch mit dem Fremden beendet war, stellte der Mitarbeiter fest, dass 16 hochwertige Handys samt Verpackung aus dem Lagerraum gestohlen worden waren.

Der stark übergewichtige Mann trug ein weißes Hemd mit einem blauem Pullover. Zudem hatte er eine dunkle Brille mit runden Gläsern auf und trug eine auffällige Armbanduhr und eine "protzige" Kette. Er führte zudem einen Beutel einer Handymarke mit sich.

Zur ähnlichen Tatzeit zwischen 18.00 und 18.30 Uhr beobachtete ein Kunde am Biberweg in einem Baumarkt zwei verdächtige Männer. Beide packten hochwertiges Werkzeug in eine Tasche und eine Plastiktüte. Als der Erste den Markt verließ, sprach der Kunde den Mann an. Schlagartig lief er in Richtung Tankstelle davon. Der Wermelskirchener griff beherzt nach der Tasche mit dem Diebesgut, doch der Täter konnte sich samt Beutel losreißen und lief in ein Waldgebiet.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Der Erste ist circa 185 cm groß, hat kurze schwarze Haare und eine schmale Statur. Der Zweite war immer noch im Markt und hatte ein Teil der Beute in der Tasche. Er wartete mit dem Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei. In der Zeit fand der Wermelskirchener auch die Plastiktüte des flüchtigen Täters. Diese hatte er im Anlieferbereich des Baumarkts deponiert.

Ein vermeintlich dritter Täter wartete in der Zeit auf einem Parkplatz eines Supermarktes und war von magerer Statur und hatte ebenfalls kurze schwarze Haare. Bekleidet war mit einem hellblauen Hemd. Die beiden flüchtigen Männer werden auf 40-50 Jahre geschätzt. Nach Feststellung der Personalien des 27-jährigen Georgiers aus Essen wurde er vor Ort entlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den Männern oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

