Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Wermelskirchen - ...

Wermelskirchen - Autoaufbrüche am Autohaus

Wermelskirchen - Auf einem Parkplatz eines Autohauses sind aus Autos festeingebaute Navigationsgeräte samt Steuereinheit gestohlen worden.

Insgesamt drei Strafanzeigen nahm die Polizei gestern Morgen (28.03.) an einem Autohaus an der Straße Neuenhaus auf. An drei geparkten Autos war je eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Armaturen und Teile der Mittelkonsole ausgebaut worden.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (shb)

