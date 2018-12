Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Wermelskirchen - Diebinnen ...

Wermelskirchen - Diebinnen gaben sich als Putzhilfe aus

Wermelskirchen - Zwei Frauen haben gestern (03.12.) unter dem Vorwand der Putzhilfe eine Rentnerin bestohlen.

Gegen 11.00 Uhr klingelte es gestern an der Tür der Rentnerin in der Stockhauser Straße. Zwei ihr unbekannte Frauen boten ihre Hilfe zum Putzen an. Tatsächlich suchte die Rentnerin zurzeit Hilfe. Daher kam ihr das Angebot sehr gelegen. Sie ließ die Frauen ein, um mit ihnen über einen eventuellen Job zu sprechen. Während sie sich mit der einen Dame unterhielt, schien sich die zweite ausführlich in der Wohnung umzuschauen. Erst nachdem die Fremden wieder weg waren, bemerkte die alte Dame, dass ihr Bargeld und Schmuck gestohlen worden waren.

Eine der Diebinnen war blond, etwa Mitte bis Ende 20 Jahre alt und circa 170 cm groß. Sie sprach perfekt Deutsch und wirkte sehr gepflegt. Sie nannte sich Christina. Die dunkelhaarige Täterin trug eine graue Mütze, die sie tief ins Gesicht gezogen hatte. Ihre Augen waren stark geschminkt. Auch sie war etwa 170 cm groß.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

OTS: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62459.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis Pressestelle Telefon: 02202 205 120 E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de