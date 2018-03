Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis / Wermelskirchen - Dreister ...

Wermelskirchen - Dreister Dieb unterwegs - Zeugen gesucht

Wermelskirchen - Am Donnerstag sind in Dühnn-Neuenhaus zwei Geldbörsen aus einer Wohnung über einer Gaststätte gestohlen worden. Der Täter fuhr mit einer weißen Limousine davon.

Gestern (15.03.) gelangte ein Unbekannter vermutlich über den Terrassenbereich in eine Wohnung über einer Gaststätte an der L 409. Es war gegen 13.00 Uhr als der Eigentümer zufällig auf den Fremden traf. Der Mann sprach fließend englisch und fragte nach einer Übernachtungsmöglichkeit in Form eines Hotels. Nachdem man erläuterte, dass es sich hier um eine Gaststätte handele, verließ der Fremde das Restaurant. Er fuhr mit einem weißen Skoda Octavia vom Parkplatz, ohne dass die Wirtsleute das Kennzeichen ablesen konnte. Später stellte man das Fehlen zweier Geldbörsen samt Papieren und Bargeld fest.

Der Gesuchte ist circa 175 cm groß, hat eine schlanke Statur und wirkte sehr gepflegt. Er hat dunkle, zurückgekämmte Haare, einen Dreitagebart und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem hellem Hemd, einer blauen Hemdweste und einer Jeans.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter der Rufnummer 02202 205-0 zu melden. (shb)

