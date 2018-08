Polizei Salzgitter / Einbruch in Geschäftsräume

Einbruch in Geschäftsräume

Peine - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen ein oder mehrere Personen in die Geschäftsräume eines in der Peiner Fußgängerzone ( Bahnhofstraße) ansässigen Geschäfts ein und entwendeten diverse Gegenstände. Über die Art und Anzahl der Gegenstände, sowie die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter Polizeikommissariat Peine Peter Rathai Telefon: 05171/999-112 E-Mail: peter.rathai@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de