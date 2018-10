Polizei Salzgitter / Körperverletzung Ort: Salzgitter, ...

Körperverletzung Ort: Salzgitter, Konrad-Adenauer-Straße, Höhe Schnellrestaurant Zeit: 26.10.18, 20. 45 Uhr

Salzgitter - Hergang: Zum Vorfallszeitpunkt hielt sich eine Gruppe junger Männer an der Konrad-Adenauer-Straße in Höhe des Schnellrestaurants auf, als ein schwarzer Mercedes auf Höhe der Gruppe hielt. Aus dem Fahrzeug stiegen zwei Männer aus und verwickelten die Gruppe dann in ein Streitgespräch. Im Verlauf des Streits wurden zwei Personen aus der Gruppe durch die Männer geschlagen, welche hierdurch leicht verletzt wurden. Anschließend bestiegen die Männer wieder ihr Fahrzeug und fuhren davon. Zeugen die Hinweise zu den Tätern und dem Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in SZ-Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

