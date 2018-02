Polizei Salzgitter / Korrektur: Pressemeldung der ...

Korrektur: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Einsatz-und Streifendienstes in Salzgitter-Lebenstedt 09.02.2018, 09:00 Uhr - 10.02.2018, 09:00 Uhr

Salzgitter - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Zeit: 09.02.2018, 13:30 Uhr Ort: 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Str., Bushaltestelle vor Bhf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Linienbusses der KVG streifte die an der Haltestelle wartende15-jährige mit dem Außenpiegel und entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne sich um die Verletzungen der Jugendlichen zu kümmern. Die Jugendlich wurde dabei leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Schülern an Hauptschule Zeit: 09.02.2018, 13:12 Uhr Ort: 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, Hauptschule am Fredenberg Hergang: Zwischen mehreren arabischen Schülern der Hauptschule am Fredenberg kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen mehrere der beteiligten Schüler wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Tageswohnungseinbrauch Zeit:: 09.02.2018, 12:00 - 23:20 Uhr Ort: 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Kampstr. 61 Hinweis: In Abwesenheit der Wohnungsinhaberin verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Derzeit ist unklar, ob dabei auch Diebesgut erbeutet werden konnte.

