Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 20.03.2018

Salzgitter - Unbekannte entwenden Transporter

Montag, 19.03.2018, 09:30 Uhr (festgestellt); Salzgitter-Lebenstedt, Schäferkamp

In der Nacht zum Montag entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Daimler Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen SZ-IX 194. Das Fahrzeug war auf dem Schäferkamp in Lebenstedt zum Parken abgestellt gewesen. Der Geschädigte stellte den Verlust des Fahrzeuges am Montagmorgen fest und zeigte dies bei der Polizei an. Der Schaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

Unter Alkoholeinfluss PKW geführt

Montag, 19.03.2018, 23:50 Uhr; Salzgitter-Lebenstedt, Steinackern

Ein 47-jähriger Fahrzeugführer wurde am Montag gegen Mitternacht von Beamten einer Funkstreife überprüft. Der Fahrer wurde mit seinem Fahrzeug auf der Straße "Steinackern" in Salzgitter- Lebenstedt kontrolliert. Die Beamten stellten erheblichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 47 Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein.

