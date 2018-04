Polizei Salzgitter / Pressebericht der Polizeiinspektion ...

Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.04.2018

Peine - Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Kantstraße. Die unbekannten Täter verschafften sich über einen Nebeneingang Zutritt zu den Räumlichkeiten. Es wurde eine hochwertige Kaffeemaschine und Displays von Kassen im Wert von insgesamt 36.000 Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Pkw-Aufbrüche

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Rosenthal ein VW Tiguan aufgebrochen. Die bisher unbekannten Täter entwendeten das festverbaute Navigationsgerät. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

In der gleichen Nacht wurde in Peine in der Pfingststraße aus einem VW Caddy ein Mobiltelefon von Unbekannten entwendet. Auch hier beträgt die Schadenshöhe 500 Euro.

Sachbeschädigung

In Lengede wurden auf dem Flachdach der Sprt- und Schwimmhalle mehrere Verglasungen der Oberlichter durch Unbekannt beschädigt. Dies geschah über die Osterferien. Wie die Täter auf das Dach gelangten ist noch unklar. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Unfall

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer wollte in Münstedt von der Oberger Straße nach links abbiegen. Die hinter ihm fahrende 73-jährige Pkw-Fahrerin überholte den Fahrradfahrer und streifte ihn dabei. Dadurch stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht.

